Бундестаг проведет чрезвычайные заседания из-за теракта в Магдебурге

Комитет по внутренним делам Бундестага (парламента ФРГ) и комитет по контролю над деятельностью спецслужб планируют обсудить наезд на посетителей рождественской ярмарки в Магдебурге (федеральная земля Саксония-Анхальт) на специальных заседаниях 30 декабря

Комитет по внутренним делам Бундестага (парламента ФРГ) и комитет по контролю над деятельностью спецслужб планируют обсудить наезд на посетителей рождественской ярмарки в Магдебурге (федеральная земля Саксония-Анхальт) на специальных заседаниях 30 декабря.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство DPA.

Источники в Бундестаге сообщили о том, что заседание комитета по контролю над деятельностью спецслужб, как ожидается, начнется в 10:00, а комитета по внутренним делам - позже, в 12:00 или в 12:30. Обе встречи пройдут в очной форме.

Ранее сопредседатель партии "Альтернатива для Германии" (АдГ), кандидат в канцлеры от АдГ Алис Вайдель сообщила, что ее партия запросила проведение чрезвычайного заседания Бундестага в связи с терактом в Магдебурге.

Напомним, что 20 декабря мужчина за рулем автомобиля совершил наезд на посетителей рождественской ярмарки в германском Магдебурге. В результате инцидента погибли 5 человек, 205 пострадали.