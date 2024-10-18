Бундестаг продлил мандат миссии Бундесвера в Ираке еще на 15 месяцев

Бундестаг (парламент ФРГ) продлил мандат на размещение немецких военных для стабилизации ситуации в Ираке еще на 15 месяцев.

Бундестаг (парламент ФРГ) продлил мандат на размещение немецких военных для стабилизации ситуации в Ираке еще на 15 месяцев.

Как передает Report , об этом пишет агентство DPA .

По его информации, явное большинство из 539 присутствующих депутатов проголосовало за продолжение миссии, 93 против, 2 воздержались. Новый мандат действует до 31 января 2026 года.

Бундесвер поддерживает Ирак среди прочего в обучении военнослужащих и намерен внести свой вклад в борьбу с возрождением террористической группировки "Исламское государство".

Мандат предусматривает ограничение численности персонала миссии до 500 человек. Правительство ФРГ развернуло миссию в Ираке в 2015 году, когда ИГ взяла под контроль Сирию и некоторые районы Ирака. Бундесвер проводит подготовку сил безопасности Ирака, в основном руководящего военного персонала, для борьбы с ИГ.