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    ​Бундестаг признал "геноцид армян"

    Резолюция представлена правящим парламентским большинством

    Баку. 2 июня. REPORT.AZ/ Члены Бундестага одобрили резолюцию о признании "геноцида армян" в ходе голосования 2 июня, сообщает Report со ссылкой на российские СМИ.

    Резолюция представлена правящим парламентским большинством: партийным союзом канцлера Ангелы Меркель ХДС/ХСС и Социал-демократической партией Германии СДПГ, а также партией "Зеленых".

    В резолюции также указывается о признании правительством ФРГ своей части ответственности за исторические события, а также признания событий 1915 года в качестве "геноцида".

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