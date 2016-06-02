​Бундестаг признал "геноцид армян"

Баку. 2 июня. REPORT.AZ/ Члены Бундестага одобрили резолюцию о признании "геноцида армян" в ходе голосования 2 июня, сообщает Report со ссылкой на российские СМИ.

Резолюция представлена правящим парламентским большинством: партийным союзом канцлера Ангелы Меркель ХДС/ХСС и Социал-демократической партией Германии СДПГ, а также партией "Зеленых".

В резолюции также указывается о признании правительством ФРГ своей части ответственности за исторические события, а также признания событий 1915 года в качестве "геноцида".