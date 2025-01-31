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Бундестаг принял резолюцию о помощи Украине на 3 млрд евро

Бундестаг принял резолюцию о помощи Украине на 3 млрд евро Депутаты Бундестага (парламента ФРГ) приняли резолюцию Свободной демократической партии Германии (СвДП), в которой содержится призыв к правительству ФРГ немедленно представить в бюджетный комитет Бундестага предложение о "незапланированных расходах" в раз
Другие страны
31 января 2025 г. 19:45
Бундестаг принял резолюцию о помощи Украине на 3 млрд евро

Депутаты Бундестага приняли резолюцию Свободной демократической партии Германии (СвДП), в которой содержится призыв к правительству ФРГ немедленно представить в бюджетный комитет Бундестага предложение о "незапланированных расходах" в размере до 3 млрд евро на дальнейшие меры для поддержки Украины.

Об этом передает Report со ссылкой на ТАСС.

За резолюцию СвДП проголосовали консервативный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) и СвДП.

Партии "Альтернатива для Германии", "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость" и левые выступили против.

Депутаты Социал-демократической партии Германии (СДПГ) и "зеленых" воздержались при голосовании.

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