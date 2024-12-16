Бундестаг отказал в доверии Шольцу

Бундестаг на внеочередном заседании отказал в доверии канцлеру ФРГ Олафу Шольцу, открыв тем самым путь к проведению в Германии досрочных парламентских выборов.

Бундестаг на внеочередном заседании отказал в доверии канцлеру ФРГ Олафу Шольцу, открыв тем самым путь к проведению в Германии досрочных парламентских выборов.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, поддержку действующему главе кабмина выразили 207 депутатов из 717 присутствовавших, 116 воздержались.

Отмечается, что против направленного Шольцем запроса о доверии проголосовали 394 парламентария. Председатель Бундестага Бербель Бас сообщила, что проинформирует о результатах президента страны Франка-Вальтера Штайнмайера.