О нас
Аудио новости

Бундестаг одобрил законопроект, допускающий национализацию энергокомпании

Бундестаг одобрил законопроект, допускающий национализацию энергокомпании Бундестаг ФРГ одобрил в четверг большинством голосов поправки в закон об энергетической безопасности, которые предусматривают, что в случае острого кризиса власти получат право передать под временное управление и даже в крайнем случае национализировать эн
Другие страны
13 мая 2022 г. 02:03
Бундестаг одобрил законопроект, допускающий национализацию энергокомпании

Бундестаг ФРГ одобрил в четверг большинством голосов поправки в закон об энергетической безопасности, которые предусматривают, что в случае острого кризиса власти получат право передать под временное управление и даже в крайнем случае национализировать энергетические компании.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство DPA.

По законопроекту еще должен будет проголосовать Бундесрат - палата представителей федеральных земель.

В документе отмечается, что Минэкономики может передать фирму - оператора критической энергетической инфраструктуры под внешнее управление, если существует конкретная опасность того, что без него предприятие не сможет выполнять свои задачи по обеспечению деятельности в энергосекторе.

Национализация возможна, если и внешнего управления будет недостаточно для того, чтобы гарантировать энергобезопасность. Такой вариант будет "крайней мерой", отмечается в поправках.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Bundestaq enerji şirkətlərinin milliləşdirilməsinə icazə verən qanunu təsdiqləyib

Другие новости из категории

Генконсульство Турции в Париже подверглось нападению со взрывчаткой
Генконсульство Турции в Париже подверглось нападению со взрывчаткой
13 мая 2022 г. 01:37
Индия может произвести до 5 млрд доз вакцин против COVID-19 в 2022 году
Индия может произвести до 5 млрд доз вакцин против COVID-19 в 2022 году
13 мая 2022 г. 00:24
Псаки рассказала, что за время работы в Белом доме в ее адрес поступали угрозы
Псаки рассказала, что за время работы в Белом доме в ее адрес поступали угрозы
12 мая 2022 г. 23:55
Сенат Конгресса США утвердил Пауэлла на второй срок на посту главы ФРС
Сенат Конгресса США утвердил Пауэлла на второй срок на посту главы ФРС
12 мая 2022 г. 23:15
СПЧ принял резолюцию о расследовании военных преступлений РФ в Украине
СПЧ принял резолюцию о расследовании военных преступлений РФ в Украине
12 мая 2022 г. 22:51
Число погибших в результате взрыва в гаванском отеле достигло 44
Число погибших в результате взрыва в гаванском отеле достигло 44
12 мая 2022 г. 22:43
Кравчука похоронят 17 мая в Киеве
Кравчука похоронят 17 мая в Киеве
12 мая 2022 г. 22:08
МИД ФРГ: При всей поддержке Украины НАТО не должна стать воюющей стороной
МИД ФРГ: При всей поддержке Украины НАТО не должна стать воюющей стороной
12 мая 2022 г. 21:02
Объем замороженных активов России в Швейцарии составил 6,3 млрд долларов
Объем замороженных активов России в Швейцарии составил 6,3 млрд долларов
12 мая 2022 г. 19:20
Литва отзывает посла в России
Литва отзывает посла в России
12 мая 2022 г. 18:52

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi