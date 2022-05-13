Бундестаг одобрил законопроект, допускающий национализацию энергокомпании

Бундестаг ФРГ одобрил в четверг большинством голосов поправки в закон об энергетической безопасности, которые предусматривают, что в случае острого кризиса власти получат право передать под временное управление и даже в крайнем случае национализировать эн

Бундестаг ФРГ одобрил в четверг большинством голосов поправки в закон об энергетической безопасности, которые предусматривают, что в случае острого кризиса власти получат право передать под временное управление и даже в крайнем случае национализировать энергетические компании.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство DPA.

По законопроекту еще должен будет проголосовать Бундесрат - палата представителей федеральных земель.

В документе отмечается, что Минэкономики может передать фирму - оператора критической энергетической инфраструктуры под внешнее управление, если существует конкретная опасность того, что без него предприятие не сможет выполнять свои задачи по обеспечению деятельности в энергосекторе.

Национализация возможна, если и внешнего управления будет недостаточно для того, чтобы гарантировать энергобезопасность. Такой вариант будет "крайней мерой", отмечается в поправках.