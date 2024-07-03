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Бундестаг одобрил заказ для ВС Германии танков и ракет на сумму свыше €6 млрд

Бундестаг одобрил заказ для ВС Германии танков и ракет на сумму свыше €6 млрд Бюджетный комитет Бундестага (парламента ФРГ) одобрил приобретение для Вооруженных сил Германии 105 танков, четырех зенитных ракетных комплексов Patriot, управляемых ракет и артиллерийских снарядов на общую сумму более 6 млрд евро.
Другие страны
3 июля 2024 г. 22:51
Бундестаг одобрил заказ для ВС Германии танков и ракет на сумму свыше €6 млрд

Бюджетный комитет Бундестага (парламента ФРГ) одобрил приобретение для Вооруженных сил Германии 105 танков, четырех зенитных ракетных комплексов Patriot, управляемых ракет и артиллерийских снарядов на общую сумму более 6 млрд евро.

Как передает Report со ссылкой на агентство DPA, об этом заявил министр обороны Борис Писториус после заседания комитета.

"Мы сегодня действительно добились того, чтобы дать ход важным проектам в области вооружений. ", - сказал он.

"Закупка боеприпасов будет значительно ускорена и расширена. Тем самым промышленность в Германии получит на текущее десятилетие существенную основу для планирования, Бундесвер - полные склады, а Украина - срочно необходимое пополнение запасов", - отмечается в заявлении членов комитета от правящих партий - Андреаса Шварца (СДПГ), Карстена Кляйна (свободные демократы) и Себастьяна Шефера ("Зеленые").

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