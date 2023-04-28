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Бундестаг одобрил участие Вооруженных сил Германии в миссии ЕС в Нигере

Бундестаг одобрил участие Вооруженных сил Германии в миссии ЕС в Нигере Бундестаг Германии одобрил в пятницу участие немецких военнослужащих в миссии Европейского союза в Нигере, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.
Другие страны
28 апреля 2023 г. 18:15
Бундестаг одобрил участие Вооруженных сил Германии в миссии ЕС в Нигере

Бундестаг Германии одобрил в пятницу участие немецких военнослужащих в миссии Европейского союза в Нигере, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

За отправку в Нигер ограниченного контингента Бундесвера проголосовал 531 депутат, против вступили 102, еще 5 воздержались.

Мандат рассчитан до 21 мая 2024 года. В миссии, как планируется, смогут принять участие до 60 военных ВС ФРГ.

В декабре 2022 года ЕС решил направить в Нигер миссию, которая рассчитана на три года. Ее целью является обучение Вооруженных сил Нигера, поддержка военных учреждений и поставка оружия. Денежные средства выделяются из Европейского фонда мира, который в настоящее время также занимается софинансированием поставок оружия из стран ЕС Вооруженным силам Украины.

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Версия на английском языке Germany to join EU military training mission in Niger
Версия на азербайджанском языке Bundestaq ordunun Nigerdəki missiyada iştirakını təsdiqləyib

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