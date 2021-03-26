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Бундестаг одобрил продление участия Бундесвера в миссии в Афганистане

Бундестаг одобрил продление участия Бундесвера в миссии в Афганистане Германский Бундестаг (парламент) одобрил продление до 31 января 2022 года мандата на участие вооруженных сил страны в международной операции в Афганистане Resolute Support ("Решительная поддержка").
Другие страны
26 марта 2021 г. 02:48
Бундестаг одобрил продление участия Бундесвера в миссии в Афганистане

Германский Бундестаг (парламент) одобрил продление до 31 января 2022 года мандата на участие вооруженных сил страны в международной операции в Афганистане Resolute Support ("Решительная поддержка").

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщается в четверг на сайте парламента.

Отметим, что в миссии сейчас задействованы более 1,1 тыс. военных Бундесвера. Всего в ней могут принимать участие до 1,3 тыс. немецких солдат.

Правительство ФРГ намерено увязать возможный выход своих сил из Афганистана с успехом мирных переговоров между правительством в Кабуле и движением "Талибан". Ранее канцлер Ангела Меркель заявляла, что дальнейшее присутствие Бундесвера и вооруженных сил других стран на севере Афганистана зависит от участия в миссии Соединенных Штатов.

"Мы в альянсе (НАТО) хотим вместе завершить нашу военную миссию в Афганистане, но мы хотим это сделать со всей полнотой ответственности. Для этого нам нужно больше времени", - написал в Twitter глава МИД ФРГ Хайко Маас, комментируя продление участия Бундесвера в миссии.

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Версия на азербайджанском языке Almaniya hərbçiləri Əfqanıstanda ilin sonuna kimi qalacaq

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