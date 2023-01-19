Бундестаг не смог проголосовать по вопросу передачи Leopard Украине

В Бундестаге сегодня, 19 января, не вынесли на голосование вопрос передачи танков Leopard Украине. Против выступили большинство фракций.

В Бундестаге сегодня, 19 января, не вынесли на голосование вопрос передачи танков Leopard Украине. Против выступили большинство фракций.

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом говорится в сообщении немецкого парламента.

В ведомстве отмечают, что депутаты Бундестага не поддержали вынесение на голосование предложения партии ХДС/ХСС, которое предусматривает начало поставок танков Leopard в Украину.

Против голосования по этому вопросу выступили: коалиция - Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), партия "Союз-90"/"Зеленые" и Свободная демократическая партия (СвДП) - а также праворадикальная "Альтернатива для Германии" и "Левые".

"После жарких дебатов Бундестаг передал предложение в Комитет по иностранным делам для дальнейшего обсуждения", - уточняют в Бундестаге.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что немецкая компания Rheinmetall готова поставлять Украине боевые танки Leopard 1, Leopard 2 и британскую модель Challenger 1.