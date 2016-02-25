Бундестаг Германии проголосовал за ужесточение миграционного законодательства

Баку. 25 февраля. REPORT.AZ/ После нескольких месяцев обсуждений бундестаг Германии проголосовал сегодня за ужесточение миграционного законодательства, которое предусматривает, в частности, более быструю депортацию беженцев, не имеющих право на убежище в Германии.
Как сообщает Report cо ссылкой на РИА Новости, 429 депутатов проголосовали за ужесточение, 147 - против, четверо воздержались.
Новое законодательство предусматривает создание на границах специальных пунктов приема, где будут приниматься первоначальные решения о том, имеют ли мигранты право просить убежище в ФРГ. В случае отсутствия подобных прав люди будут сразу выдворяться из страны. Срок рассмотрения дел тех беженцев, которые будут приняты, должен сократиться до нескольких недель.
Также бундестаг принял в четверг закон о более быстрой депортации из Германии лиц, которые совершили уголовное преступление, которое повлекло за собой тюремное заключение сроком от одного года.
Оба закона должны быть завтра утверждены на заседании бундестага.
News DepartmentАвтор новости
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