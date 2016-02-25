Бундестаг Германии проголосовал за ужесточение миграционного законодательства

Баку. 25 февраля. REPORT.AZ/ После нескольких месяцев обсуждений бундестаг Германии проголосовал сегодня за ужесточение миграционного законодательства, которое предусматривает, в частности, более быструю депортацию беженцев, не имеющих право на убежище в Германии.

Как сообщает Report cо ссылкой на РИА Новости, 429 депутатов проголосовали за ужесточение, 147 - против, четверо воздержались.

Новое законодательство предусматривает создание на границах специальных пунктов приема, где будут приниматься первоначальные решения о том, имеют ли мигранты право просить убежище в ФРГ. В случае отсутствия подобных прав люди будут сразу выдворяться из страны. Срок рассмотрения дел тех беженцев, которые будут приняты, должен сократиться до нескольких недель.

Также бундестаг принял в четверг закон о более быстрой депортации из Германии лиц, которые совершили уголовное преступление, которое повлекло за собой тюремное заключение сроком от одного года.

Оба закона должны быть завтра утверждены на заседании бундестага.