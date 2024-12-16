Бундестаг ФРГ сегодня проголосует по вопросу о доверии Олафу Шольцу

Бундестаг (парламент ФРГ) сегодня на внеочередном заседании проведет дебаты и проголосует по вопросу о доверии канцлеру Германии Олафу Шольцу.

Бундестаг (парламент ФРГ) сегодня на внеочередном заседании проведет дебаты и проголосует по вопросу о доверии канцлеру Германии Олафу Шольцу.

Как сообщает Report , глава правительства выступит в парламенте с 25-минутной речью, после чего состоятся примерно двухчасовые межфракционные прения. Затем пройдет поименное голосование, ни один парламентарий не сможет анонимно поддержать Шольца или отказать ему в доверии. В Бундестаге этого созыва 733 депутата. Чтобы заручиться доверием, Шольцу нужно добиться абсолютного большинства, то есть получить 367 голосов.

Канцлер в соответствии со статьей 68 конституции направил в парламент письменный запрос о вотуме доверия 11 декабря. Между его поступлением в Бундестаг и проведением дебатов и голосования должно пройти как минимум 48 часов, чтобы у парламентариев было достаточно времени для принятия решения. В парламенте Шольц, как ожидается, подробно изложит обоснование своего запроса и наметит дальнейший путь, по которому следует двигаться стране в сложившихся внутриполитических условиях.

Если депутаты откажут ему в доверии, а, как отмечают аналитики, с учетом соотношения сил в Бундестаге такой исход наиболее вероятен, то, согласно законодательству, в течение 21 дня президент Германии по предложению канцлера будет обязан распустить парламент. Новые выборы тогда должны пройти в течение 60 дней после роспуска Бундестага. Президент уже одобрил возможное проведение досрочных выборов 23 февраля 2025 года. По их итогам будет сформировано новое правительство, а также выбран новый канцлер.

Германия переживает острейший политический кризис. Он возник в связи с разногласиями в правящей коалиции (Социал-демократическая партия Германии - СДПГ, "зеленые" и Свободная демократическая партия - СвДП) по бюджетной, финансовой и экономической политике, в том числе по дальнейшему оказанию помощи Украине и по вопросу ослабления так называемого "долгового тормоза", который запрещает тратить из бюджета больше средств, чем в него поступает.

Министр финансов, председатель СвДП Кристиан Линднер категорически отказывался отменить правило долгового тормоза, без чего дальнейшее выделение средств на крупные социальные проекты и одновременно на военную поддержку Украины в том размере, в каком ее до сих пор оказывал Киеву Берлин, становилось невозможным.

На фоне этого 6 ноября Шольц принял решение отправить в отставку Линднера. Коалиция развалилась. Все министры от СвДП попросили об отставке, за исключением главы Минтранса Фолькера Виссинга, который решил выйти из Свободной демократической партии, но сохранить за собой пост в правительстве.