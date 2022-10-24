О нас

Букмекеры оценивают шансы на победу Сунака в гонке за пост премьера Британии в 95%

Букмекеры оценивают шансы на победу Сунака в гонке за пост премьера Британии в 95% Бывший министр финансов Великобритании Риши Сунак имеет 95% шанс стать следующим премьер-министром.
Другие страны
24 октября 2022 г. 12:56
Букмекеры оценивают шансы на победу Сунака в гонке за пост премьера Британии в 95%

Бывший министр финансов Великобритании Риши Сунак имеет 95% шанс стать следующим премьер-министром.

Как передает Report, об этом сообщает Sky News со ссылкой на расчеты британских букмекеров. 19 октября этот показатель составил 32%.

Лидеру Палаты общин Пенни Мордонт букмекеры в настоящий момент дают 3,8%, 20 октября этот показатель достиг 18,8%, но потом упал на фоне резкого подъема Сунака.

Сегодняшние оценки были сделаны после того, как Борис Джонсон отказался выдвигать свою кандидатуру на пост премьера Великобритании. В этот же день, 23 октября, в гонку вступил Сунак. Ранее, 21 октября, об участии в выборах объявила Мордонт.

Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс ушла в отставку 21 октября. Ее план по экономическому развитию привел к обвалу рынков и фунта. Трасс проработала на посту премьера рекордно короткий срок за всю историю Соединенного Королевства - 45 дней.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Другие новости из категории

Министр обороны Румынии подал в отставку
Министр обороны Румынии подал в отставку
24 октября 2022 г. 13:54
На польско-украинской границе откроют новый пункт пропуска
На польско-украинской границе откроют новый пункт пропуска
24 октября 2022 г. 13:50
Британская разведка: Украина успешно обезвреживает иранские беспилотники, используемые РФ
Британская разведка: Украина успешно обезвреживает иранские беспилотники, используемые РФ
24 октября 2022 г. 12:19
Кулеба провел телефонный разговор с главой МИД Франции
Кулеба провел телефонный разговор с главой МИД Франции
24 октября 2022 г. 09:58
В Мексике из-за урагана Рослин погибли по меньшей мере три человека
В Мексике из-за урагана "Рослин" погибли по меньшей мере три человека
24 октября 2022 г. 09:54
ВМС Республики Корея начали учения в Желтом море с участием 20 кораблей
ВМС Республики Корея начали учения в Желтом море с участием 20 кораблей
24 октября 2022 г. 09:40
США, Британия и Франция не поверили предупреждениям о применении Украиной грязной бомбы
США, Британия и Франция не поверили предупреждениям о применении Украиной "грязной бомбы"
24 октября 2022 г. 09:07
В Эстонии хотят выйти из конвенции о запрете противопехотных мин
В Эстонии хотят выйти из конвенции о запрете противопехотных мин
24 октября 2022 г. 08:16
Нелегальная миграция из Мексики в США достигла рекордного уровня за год
Нелегальная миграция из Мексики в США достигла рекордного уровня за год
24 октября 2022 г. 07:53
Заболеваемость ковидом в мире растет третью неделю подряд
Заболеваемость ковидом в мире растет третью неделю подряд
24 октября 2022 г. 07:26

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi