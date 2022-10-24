Букмекеры оценивают шансы на победу Сунака в гонке за пост премьера Британии в 95%

Бывший министр финансов Великобритании Риши Сунак имеет 95% шанс стать следующим премьер-министром.

Бывший министр финансов Великобритании Риши Сунак имеет 95% шанс стать следующим премьер-министром.

Как передает Report, об этом сообщает Sky News со ссылкой на расчеты британских букмекеров. 19 октября этот показатель составил 32%.

Лидеру Палаты общин Пенни Мордонт букмекеры в настоящий момент дают 3,8%, 20 октября этот показатель достиг 18,8%, но потом упал на фоне резкого подъема Сунака.

Сегодняшние оценки были сделаны после того, как Борис Джонсон отказался выдвигать свою кандидатуру на пост премьера Великобритании. В этот же день, 23 октября, в гонку вступил Сунак. Ранее, 21 октября, об участии в выборах объявила Мордонт.

Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс ушла в отставку 21 октября. Ее план по экономическому развитию привел к обвалу рынков и фунта. Трасс проработала на посту премьера рекордно короткий срок за всю историю Соединенного Королевства - 45 дней.