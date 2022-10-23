Букмекеры назвали Риши Сунака явным фаворитом в борьбе за пост премьера Британии

Бывший министр финансов Великобритании Риши Сунак является явным фаворитом букмекеров на победу в борьбе за посты лидера Консервативной партии и премьер-министра Соединенного Королевства на смену Лиз Трасс.
По их данным, шансы 42-летнего политика занять резиденцию на Даунинг-стрит выросли до 75% с предыдущего значения в 66,7%. Вероятность успешного возвращения бывшего премьер-министра Бориса Джонсона, напротив, уменьшилась до 28,6% с 34,8%.
Резко идут вниз и котировки лидера Палаты общин британского парламента Пенни Мордонт. Ladbrokes оценивает теперь ее шансы стать четвертой женщиной во главе британского правительства в 4,8%, при том, что до этого они составляли 18,2%.
"На этих выходных стало ясно, что это гонка с двумя участниками на фоне того, как шансы Пенни Мордонт резко упали", - приводит телеканал Sky News слова представителя букмекерской конторы Николы Макгиди.