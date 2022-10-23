Букмекеры назвали Риши Сунака явным фаворитом в борьбе за пост премьера Британии

Бывший министр финансов Великобритании Риши Сунак является явным фаворитом букмекеров на победу в борьбе за посты лидера Консервативной партии и премьер-министра Соединенного Королевства на смену Лиз Трасс.

Бывший министр финансов Великобритании Риши Сунак является явным фаворитом букмекеров на победу в борьбе за посты лидера Консервативной партии и премьер-министра Соединенного Королевства на смену Лиз Трасс.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствуют коэффициенты на сайте одной из крупнейших британских букмекерских контор Ladbrokes.

По их данным, шансы 42-летнего политика занять резиденцию на Даунинг-стрит выросли до 75% с предыдущего значения в 66,7%. Вероятность успешного возвращения бывшего премьер-министра Бориса Джонсона, напротив, уменьшилась до 28,6% с 34,8%.

Резко идут вниз и котировки лидера Палаты общин британского парламента Пенни Мордонт. Ladbrokes оценивает теперь ее шансы стать четвертой женщиной во главе британского правительства в 4,8%, при том, что до этого они составляли 18,2%.

"На этих выходных стало ясно, что это гонка с двумя участниками на фоне того, как шансы Пенни Мордонт резко упали", - приводит телеканал Sky News слова представителя букмекерской конторы Николы Макгиди.