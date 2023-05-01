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Букингемский дворец ожидает на коронации Карла III более 2,2 тыс. гостей из 203 стран

Букингемский дворец ожидает на коронации Карла III более 2,2 тыс. гостей из 203 стран Более 2,2 тыс. человек посетят коронацию короля Великобритании Карла III, которая пройдет 6 июня в Вестминстерском аббатстве.
Другие страны
1 мая 2023 г. 21:51
Букингемский дворец ожидает на коронации Карла III более 2,2 тыс. гостей из 203 стран

Более 2,2 тыс. человек посетят коронацию короля Великобритании Карла III, которая пройдет 6 июня в Вестминстерском аббатстве.

Как передает Report, об этом говорится в распространенном заявлении Букингемского дворца.

В их число войдут гости из 203 стран, причем около 100 государств будут представлены на высшем уровне.

Отмечается, что в заявлении канцелярии Его Величества, помимо глав государств и правительств, список которых не приводится, и членов королевской семьи, наблюдать за коронацией Карла III будут главы правительств Уэльса, Шотландии и Северной Ирландии, генерал-губернаторы стран Содружества, лорды-наместники короля в крупных административных единицах, представители различных церквей, вооруженных сил, дипломатического корпуса, нобелевские лауреаты, сотрудники общественных организаций и чрезвычайных служб. Помимо этого, приглашения были разосланы около 400 молодым людям, которые работают в благотворительных фондах, основанных нынешним монархом в прошлом, когда он был еще принцем Уэльским Чарльзом, а также его женой, королевой-консортом Камиллой.

Коронация Карла III состоится через восемь месяцев после смерти Елизаветы II. Как ранее сообщалось, приглашение на церемонию получили лидеры Венгрии, Ирландии, Польши, Филиппин, Франции, короли Испании и Швеции, князь Монако, японский императорский дом, руководители Евросоюза, представители британского политического истеблишмента.

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