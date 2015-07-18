Букингемский дворец: Нацистское приветствие Елизаветы II в детстве не имело смысла

Баку. 18 июля. REPORT.AZ/ Нацистское приветствие королевы Великобритании Елизаветы II в шестилетнем возрасте, запечатленное в распространенном таблоидом The Sun видеоролике, не несло никакой смысловой нагрузки.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявили в Букингемском дворце.

"Никто в то время не полагал, во что это (приход к власти в Германии возглавляемых Гитлером национал-социалистов) выльется. Делать намеки на что-либо еще - значит вводить в заблуждение и поступать нечестно. Королева в то время находилась в шестилетнем возрасте и не несла никакой вины за придание какого-либо смысла этим жестам", - цитирует сотрудника Дворца информационное агентство Press Association.

По его словам, служение принцессы Елизаветы и ее семьи "во благо жителей Великобритании в годы (Второй мировой) войны", а также "те 63 года пребывания во власти, которые королева потратила на выстраивание отношений между странами и народами, говорят сами за себя". "Большинство людей будут рассматривать эти кадры, исходя из надлежащего контекста и того времени, когда они были сделаны", - добавил он.

Ранее британская газета The Sun распространила видео, на котором запечатлено, как королева Великобритании Елизавета II в шестилетнем возрасте вскидывает руку в нацистском приветствии. 17-секундный черно-белый ролик, размещенный на интернет-сайте популярного в Великобритании таблоида, был снят, предположительно, в 1933 году на территории резиденции английских королей в шотландском замке Балморал.