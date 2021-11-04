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Букеровскую премию получил писатель из ЮАР

Букеровскую премию получил писатель из ЮАР Обладателем Букеровской премии за 2021 стал южноафриканский писатель Дэймон Гэлгут.
Другие страны
4 ноября 2021 г. 04:18

Обладателем Букеровской премии за 2021 стал южноафриканский писатель Дэймон Гэлгут.

Как передает Report со ссылкой на сайт Booker prize, премии он был удостоен за роман "Обещание".

Книга вышла весной текущего года в ЮАР, а также в США и Великобритании. Это семейная сага, описывающая жизнь в ЮАР, и охватывающая четыре десятилетия. Каждые 10 лет умирает один из главных персонаже. Роман разделен на четыре части - по количеству описываемых похорон.

Обещание, о котором идет речь в заглавии, касается семейной фермы, которую одна из членов семьи, умирая, просит отдать чернокожей прислуге. Но вот родственники не совсем согласны с таким распределением собственности и не торопятся выполнить завещание умершей, и оно долгие годы висит над семьей, как проклятие.

Книга затрагивают тему апартеида в ЮАР. Стиль Галгута сравнивают с Уильямом Фолкнером, Вирджинией Вульф и Джеймсом Джойсом.

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