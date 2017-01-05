Бухгалтер посольства Казахстана в Беларуси задержан за хищение 700 тыс. долларов США

Баку. 5 января. REPORT.AZ/ Национальное бюро по противодействию коррупции Казахстана задержало старшего бухгалтера посольства Казахстана в Беларуси А.Сейдуалиева, передает Report со ссылкой на СМИ Казахстана.

По информации пресс-службы ведомства, установлено, что А.Сейдуалиев с 2012 по 2015 годы путем составления фиктивных расходных кассовых ордеров о якобы произведенной оплаты генеральному подрядчику строительства здания посольства ООО "Активбизнесплюс" похитил бюджетные денежные средства в сумме 207 тыс. долларов.

Кроме того, за указанный период А.Сейдуалиев похитил денежные средства в сумме 474,883 тыс. долларов США, поступившие в адрес посольства в качестве возврата НДС от налоговых органов Беларуси.

"Общая сумма похищенных денежных средств составляет 681,883 тыс. долларов", - отмечается в сообщении.

Бухгалтер задержан и помещен в изолятор временного содержания полиции Астаны. Досудебное расследование продолжается.