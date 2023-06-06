"Бухарестская девятка" продолжит военную и финансовую поддержку Украины

Государства "Бухарестской девятки" (Болгария, Венгрия, Латвия, Литва, Польша, Румыния, Словакия, Чехия, Эстония) продолжат оказывать военную и финансовую поддержку Украине.

Государства "Бухарестской девятки" (Болгария, Венгрия, Латвия, Литва, Польша, Румыния, Словакия, Чехия, Эстония) продолжат оказывать военную и финансовую поддержку Украине.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в совместном заявлении по итогам встречи лидеров этих стран в Братиславе.

"Мы продолжим помогать Украине в достижении мирного решения на своих условиях так долго, сколько потребуется, включая военную, финансовую и гуманитарную помощь", - указали президенты, подчеркнув, что страны "девятки" приняли больше украинских беженцев, чем остальные.

Президенты "Бухарестской девятки" собрались в Братиславе, чтобы скоординировать позиции перед предстоящим в июле саммитом НАТО в Вильнюсе. Во встрече принял участие генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Формат "Бухарестской девятки" был образован по инициативе президентов Польши и Румынии. Первый саммит глав государств, входящих в данное образование, состоялся в 2015 году в Бухаресте.