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"Бухарестская девятка" продолжит военную и финансовую поддержку Украины

"Бухарестская девятка" продолжит военную и финансовую поддержку Украины Государства "Бухарестской девятки" (Болгария, Венгрия, Латвия, Литва, Польша, Румыния, Словакия, Чехия, Эстония) продолжат оказывать военную и финансовую поддержку Украине.
Другие страны
6 июня 2023 г. 17:11
Бухарестская девятка продолжит военную и финансовую поддержку Украины

Государства "Бухарестской девятки" (Болгария, Венгрия, Латвия, Литва, Польша, Румыния, Словакия, Чехия, Эстония) продолжат оказывать военную и финансовую поддержку Украине.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в совместном заявлении по итогам встречи лидеров этих стран в Братиславе.

"Мы продолжим помогать Украине в достижении мирного решения на своих условиях так долго, сколько потребуется, включая военную, финансовую и гуманитарную помощь", - указали президенты, подчеркнув, что страны "девятки" приняли больше украинских беженцев, чем остальные.

Президенты "Бухарестской девятки" собрались в Братиславе, чтобы скоординировать позиции перед предстоящим в июле саммитом НАТО в Вильнюсе. Во встрече принял участие генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Формат "Бухарестской девятки" был образован по инициативе президентов Польши и Румынии. Первый саммит глав государств, входящих в данное образование, состоялся в 2015 году в Бухаресте.

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