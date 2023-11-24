Будущий премьер Новой Зеландии заявил о формировании нового правительства

Лидер новозеландской национальной партии, победившей на парламентских выборах в октябре, Кристофер Лаксон, заявил о готовности сформировать правительство и озвучил состав нового кабинета министров страны.

Лидер новозеландской национальной партии, победившей на парламентских выборах в октябре, Кристофер Лаксон, заявил о готовности сформировать правительство и озвучил состав нового кабинета министров страны.

Как передает Report , соответствующее заявление он опубликовал на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter).

"Я уведомил генерал-губернатора о том, что готов сформировать правительство и с нетерпением жду приведения к присяге в качестве 42-го премьер-министра Новой Зеландии", - написал он, отметив, что министры нового кабинета также готовы "приступить к работе, чтобы вместе сделать страну еще лучше".

Отметим, что в новый кабинет войдут 20 министров: 14 из числа депутатов Национальной партии Новой Зеландии (НПНЗ) и по три из ACT и партии "Новая Зеландия прежде всего".