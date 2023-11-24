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Будущий премьер Новой Зеландии заявил о формировании нового правительства

Будущий премьер Новой Зеландии заявил о формировании нового правительства Лидер новозеландской национальной партии, победившей на парламентских выборах в октябре, Кристофер Лаксон, заявил о готовности сформировать правительство и озвучил состав нового кабинета министров страны.
Другие страны
24 ноября 2023 г. 08:58
Будущий премьер Новой Зеландии заявил о формировании нового правительства

Лидер новозеландской национальной партии, победившей на парламентских выборах в октябре, Кристофер Лаксон, заявил о готовности сформировать правительство и озвучил состав нового кабинета министров страны.

Как передает Report, соответствующее заявление он опубликовал на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter).

"Я уведомил генерал-губернатора о том, что готов сформировать правительство и с нетерпением жду приведения к присяге в качестве 42-го премьер-министра Новой Зеландии", - написал он, отметив, что министры нового кабинета также готовы "приступить к работе, чтобы вместе сделать страну еще лучше".

Отметим, что в новый кабинет войдут 20 министров: 14 из числа депутатов Национальной партии Новой Зеландии (НПНЗ) и по три из ACT и партии "Новая Зеландия прежде всего".

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