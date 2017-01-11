Будущий госсекретарь США продаст принадлежащие ему акции "Яндекса"

Баку. 11 января. REPORT.AZ/ Бывший глава ExxonMobil Рекс Тиллерсон, выдвинутый избранным президентом Дональдом Трампом на пост госсекретаря США, продаст принадлежащие ему акции российской компании "Яндекс". Как передает Report, об этом сообщил NBC News со ссылкой на финансовые отчеты Тиллерсона.

По его сведениям, Тиллерсон владеет небольшим пакетом стоимостью от 1 до 15 тыс. долларов. У него есть активы и в китайских телекоммуникационных компаниях, а также акции Alibaba и Baidu, - в общей сложности до 360 тыс. долларов. При этом самым большим активом Тиллерсона являются акции ExxonMobil - они составляют около 200 млн долларов, тогда как в целом его состояние оценивается в 500 млн.

Тиллерсон пообещал вывести свои капиталы из 156 компаний - от Apple до Yandex - в течение 90 дней после утверждения его кандидатуры. После того, как Трамп выбрал его в качестве госсекретаря, Тиллерсон заявил о своем уходе с поста генерального директора ExxonMobil.