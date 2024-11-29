О нас

Будущий глава Евросовета намерен поговорить с Трампом и встретиться с Зеленским

Будущий глава Евросовета намерен поговорить с Трампом и встретиться с Зеленским Будущий председатель Европейского совета Антониу Кошта намерен после вступления в должность 1 декабря провести телефонный разговор с избранным президентом США Дональдом Трампом, чья инаугурация намечена на 20 января 2025 года.
Другие страны
29 ноября 2024 г. 11:45
Будущий глава Евросовета намерен поговорить с Трампом и встретиться с Зеленским

Будущий председатель Европейского совета Антониу Кошта намерен после вступления в должность 1 декабря провести телефонный разговор с избранным президентом США Дональдом Трампом, чья инаугурация намечена на 20 января 2025 года.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом он сказал в интервью газете El País.

"Я постараюсь связаться с ним после 1 декабря, - отметил Кошта. - Наш диалог с Трампом должен развиваться на основе взаимного интереса Европы и США". Будущий глава Евросовета также призвал не "спекулировать на тему того, что собирается делать новая администрация Трампа". "Я уверен, что мы найдем хороший способ для обсуждений, когда он будет в Белом доме", - заключил Кошта.

Он добавил, что уже согласовал встречу с Владимиром Зеленским, чтобы лично сообщить ему о намерении ЕС и дальше поддерживать Украину. Будущий глава Евросовета заявил, что уже занимается организацией "дня мозгового штурма" по вопросам обороны, намеченного на 3 февраля. Кошта также хочет пригласить на встречу премьер-министра Британии Кира Стармера и генсека НАТО Марка Рютте.

"Мы обсудим наши отношения с НАТО, что могут сделать 27 государств-членов, какие возможности нам нужны на европейском уровне и, конечно же, как их финансировать", - пояснил Кошта.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Другие новости из категории

Германия вложит 2 млрд евро в производство чипов
Германия вложит 2 млрд евро в производство чипов
29 ноября 2024 г. 11:00
Премьер-министр Японии рассчитывает решить территориальный спор с Россией
Премьер-министр Японии рассчитывает решить территориальный спор с Россией
29 ноября 2024 г. 10:32
Самолеты РФ и КНР заходили в зону опознавания ПВО Южной Кореи
Самолеты РФ и КНР заходили в зону опознавания ПВО Южной Кореи
29 ноября 2024 г. 10:14
В Малайзии в результате наводнений погибло несколько человек
В Малайзии в результате наводнений погибло несколько человек
29 ноября 2024 г. 09:38
Министр обороны России прибыл в КНДР
Министр обороны России прибыл в КНДР
29 ноября 2024 г. 09:15
NYT: Иран хочет снизить градус напряженности в отношениях с США
NYT: Иран хочет снизить градус напряженности в отношениях с США
29 ноября 2024 г. 09:14
Соцсети пообещали выполнять закон Австралии об ограничении возраста
Соцсети пообещали выполнять закон Австралии об ограничении возраста
29 ноября 2024 г. 08:57
Президент Сенегала: Наличие военных баз Франции несовместимо с суверенитетом
Президент Сенегала: Наличие военных баз Франции несовместимо с суверенитетом
29 ноября 2024 г. 08:48
В Кении нашли следы сосуществования разных видов предков человека
В Кении нашли следы сосуществования разных видов предков человека
29 ноября 2024 г. 08:06
Тайвань зафиксировал приближение 33 летательных аппаратов и 8 кораблей КНР
Тайвань зафиксировал приближение 33 летательных аппаратов и 8 кораблей КНР
29 ноября 2024 г. 07:25

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi