Будущий глава Евросовета намерен поговорить с Трампом и встретиться с Зеленским

Будущий председатель Европейского совета Антониу Кошта намерен после вступления в должность 1 декабря провести телефонный разговор с избранным президентом США Дональдом Трампом, чья инаугурация намечена на 20 января 2025 года.

Будущий председатель Европейского совета Антониу Кошта намерен после вступления в должность 1 декабря провести телефонный разговор с избранным президентом США Дональдом Трампом, чья инаугурация намечена на 20 января 2025 года.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом он сказал в интервью газете El País.

"Я постараюсь связаться с ним после 1 декабря, - отметил Кошта. - Наш диалог с Трампом должен развиваться на основе взаимного интереса Европы и США". Будущий глава Евросовета также призвал не "спекулировать на тему того, что собирается делать новая администрация Трампа". "Я уверен, что мы найдем хороший способ для обсуждений, когда он будет в Белом доме", - заключил Кошта.

Он добавил, что уже согласовал встречу с Владимиром Зеленским, чтобы лично сообщить ему о намерении ЕС и дальше поддерживать Украину. Будущий глава Евросовета заявил, что уже занимается организацией "дня мозгового штурма" по вопросам обороны, намеченного на 3 февраля. Кошта также хочет пригласить на встречу премьер-министра Британии Кира Стармера и генсека НАТО Марка Рютте.

"Мы обсудим наши отношения с НАТО, что могут сделать 27 государств-членов, какие возможности нам нужны на европейском уровне и, конечно же, как их финансировать", - пояснил Кошта.