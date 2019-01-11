Предстоящие потери экономики США из-за "шатдауна" оценили в 1,2 млрд долларов в неделю

Баку. 11 января. REPORT.AZ/ Потери американской экономики в результате приостановки работы части федеральных учреждений США могут составить порядка 1,2 млрд долларов в неделю, если "шатдаун" затянется. Как сообщает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом заявил советник президента США по экономическим вопросам Кевин Хассет.

Несмотря на то, что такие потери ослабят рост экономики страны лишь 0,05 процентного пункта, они могут затруднить достижение правительством США цели обеспечения стабильного роста ВВП на уровне 3%, пишет Politico.

Напомним, что ряд федеральных ведомств США частично остановил работу (вошел в режим так называемого "шатдауна") 22 декабря из-за того, что конгресс не успел согласовать новый бюджет.

Президент США Дональд Трамп не намерен подписывать бюджет, если он не будет включать 5 миллиардов долларов на финансирование стены на границе с Мексикой, демократы не готовы поддержать документ с такими тратами.

Ранее рейтинговое агентство Fitch вынесло США предупреждение о возможном понижении суверенного кредитного рейтинга из-за "шатдауна".