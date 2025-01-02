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Будапешт потерял право на получение дотации от ЕС

Будапешт потерял право на получение дотации от ЕС Европейский союз отказал Венгрии в праве на получение дотаций в размере €1,04 млрд.
Другие страны
2 января 2025 г. 04:20
Будапешт потерял право на получение дотации от ЕС

Европейский союз отказал Венгрии в праве на получение дотаций в размере €1,04 млрд.

Как передает Report, об этом сообщило AFP.

Утверждается, что Будапешт лишился денег после того, как Европейская комиссия пришла к выводу, что венгерские власти пренебрегают демократическими стандартами. Чтобы получить замороженные деньги, Венгрия должна была до конца 2024 года осуществить правовые реформы, касающиеся борьбы с коррупцией и финансирования политических партий и независимости СМИ.

Дотация полагалась Будапешту в рамках программ Евросоюза по поддержке структурно слабых регионов.

В 2022 году Европейский союз запустил в отношении Венгрии специальный механизм обусловленности, чтобы заблокировать выплаты из-за предполагаемых нарушений верховенства права, которые, как считают в Брюсселе, влияют на "государственные закупки, эффективность действий прокуроров и борьбу с коррупцией в Венгрии". Будапешт начал реформы, которые позволили освободить часть средств, но около €19 млрд остаются замороженными.

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