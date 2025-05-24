Будапешт намерен блокировать полный отказ ЕС от энергоресурсов из России

Венгрия хочет предотвратить введение полного запрета на поставки российских энергоносителей в Европу, предложенного Еврокомиссией.

Венгрия хочет предотвратить введение полного запрета на поставки российских энергоносителей в Европу, предложенного Еврокомиссией.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 24 мая по итогам чрезвычайного заседания правительства по вопросам энергетики.

"Из-за энергетической угрозы со стороны Украины мне пришлось созвать чрезвычайное экономическое совещание. Брюссель полон решимости помочь украинцам ценой разрушения венгерских и европейских семей. Брюссель намерен перекрыть поставки газа и нефти из России. Это означает для Венгрии дополнительные расходы в размере 800 млрд форинтов (около €2 млрд)", - сказал Орбан.

Он пояснил, что это соответствует той сумме, которую правительство ежегодно расходует из госбюджета на снижение коммунальных платежей и субсидирование затрат венгерских семей на услуги ЖКХ. Если план Еврокомиссии вступит в силу, то счета за газ и электричество увеличатся в несколько раз, предупредил премьер.

"Это можно будет предотвратить только в том случае, если правительство не допустит принятия решения Европейским союзом в Брюсселе", - подчеркнул Орбан.

Он также призвал всех граждан принять участие в референдуме по вопросу о вступлении Украины в ЕС, который проходит сейчас в Венгрии.