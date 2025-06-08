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Буданов: Обмен телами погибших между Украиной и РФ запланирован на следующую неделю

Буданов: Обмен телами погибших между Украиной и РФ запланирован на следующую неделю Начало обмена телами погибших между Украиной и РФ запланировано на следующую неделю.
Другие страны
8 июня 2025 г. 17:26
Буданов: Обмен телами погибших между Украиной и РФ запланирован на следующую неделю

Начало обмена телами погибших между Украиной и РФ запланировано на следующую неделю.

Как передает Report, об этом сообщил начальник Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов в телеграм-канале ГУР.

"Начало репатриационных мероприятий по результатам переговоров в Стамбуле запланировано на следующую неделю, о чем уполномоченные лица были проинформированы еще во вторник. Все движется по плану, несмотря на грязную информационную игру врага", - написал он.

Буданов подчеркнул, что Украина сталкивается с информационным давлением и попытками единолично диктовать параметры обменного процесса.

"Мы тщательно придерживаемся договоренностей, достигнутых в Стамбуле. Кого, когда и как менять - не должно быть чьим-то единоличным решением. Тщательная подготовка продолжается. Давление и манипуляции здесь недопустимы", - отметил он.

По его словам, "особенно цинично звучат попытки некоторых российских пропагандистов спекулировать на человеческом горе, к которому они сами же и причастны".

"Координационный штаб упорно работает над организацией обмена, который базируется на достигнутых договоренностях. И все наши защитники и защитницы, а также гражданские должны вернуться домой", - заверил Буданов.

Ранее представитель российской переговорной группы Александр Зорин заявил, что 1212 тел украинских военнослужащих доставили в район обмена. По его словам, были "сигналы о том, что передача тел будет перенесена на следующую неделю".

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