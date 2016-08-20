Обучавшийся в свое время в Азербайджане президент Анголы избран председателем правящей партии

Баку. 20 августа. REPORT.AZ/ Президент Анголы Жозе Эдуарду душ Сантуш вновь избран лидером правящего Народного движения за освобождение Анголы.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, он был единственным кандидатом и получил 99,6% голосов делегатов прошедшего в Луанде съезда партии.

Отметим, что Ж.Сантуш руководит Анголой с 1979 года. В марте этого года президент Анголы заявил о планах покинуть в 2018 году пост председателя партии.

Напомним, что в 2017 году в стране пройдут парламентские выборы. В Анголе президент избирается парламентом. Пять лет назад Народное движение за освобождение Анголы одержало на них уверенную победу.

Отметим, что Ж.Сантуш родился в семье рабочего-строителя. Он начал политическую карьеру еще в школьные годы, будучи членом Народного движения за освобождение Анголы.

В 1961 году он жил во Франции, затем переехал в Конго и стал сотрудничать с Народным движением за освобождение Анголы.

Ж.Сантуш, занимавший должность заместителя президента, решил продолжить учебу в СССР, и, приехав в Баку, окончил Азербайджанский институт нефти и химии.