Брюссель создаст за пределами ЕС лагеря для депортируемых мигрантов

Брюссель планирует создать лагеря для депортируемых из ЕС мигрантов в странах, не являющихся членами сообщества.

Брюссель планирует создать лагеря для депортируемых из ЕС мигрантов в странах, не являющихся членами сообщества.

Как передает Report , об этом сообщает британская The Times со ссылкой на европейских дипломатов.

По словам источников издания, лагеря могут появиться в странах, граничащих с Евросоюзом и добивающихся вступления в сообщество, среди которых упоминаются Албания, Молдова и Сербия.

Ожидается, что это и другие инновационные решения, направленные на ограничение миграции, будут обсуждаться на предстоящем через две недели саммите лидеров стран ЕС. Перед этим главы МВД стран сообщества 10 октября обсудят предложение создать преддепортационные центры, утверждает издание.

"Жизненно важно, чтобы тех, у кого нет права оставаться в ЕС, быстро высылали. Речь среди прочего идет о том, чтобы люди, получившие предписание покинуть ЕС, направлялись в специализированные центры и ожидали там окончательного выдворения", - сообщают источники.

Отмечается, что за создание таких лагерей ранее открыто выступили Австрия, Венгрия, Дания, Италия, Нидерланды, Чехия и страны Балтии. Готовность обсуждать эту инициативу недавно также выразили Германия и Франция, что издание связывает с позицией Албании, власти которой согласились размещать депортируемых на своей территории.

The Times приводит статистические данные ЕС, согласно которым в прошлом году решения о выдворении за пределы сообщества были вынесены в отношении 484 тыс. мигрантов, однако выслать удалось лишь 91,5 тыс. человек.