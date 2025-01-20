Брюссель на инаугурации Трампа представит посол ЕС в США

Посол ЕС в США, а не премьер-министр Италии Джорджа Мелони, представит Брюссель на инаугурации избранного американского президента Дональда Трампа.

Посол ЕС в США, а не премьер-министр Италии Джорджа Мелони, представит Брюссель на инаугурации избранного американского президента Дональда Трампа.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила на пресс-конференции в Брюсселе официальный представитель Еврокомиссии Паула Пинью.

"Посол ЕС в США посетит инаугурацию", - сказала она, отвечая на вопрос журналистов о том, можно ли считать, что Мелони представит ЕС на инаугурации.

Инаугурация Трампа состоится в полдень 20 января. Из-за ожидающегося в Вашингтоне похолодания до 11 градусов ниже нуля Трамп и избранный вице-президент США Джеймс Дэвид Вэнс принесут присягу не перед зданием Конгресса США, как планировалось ранее, а - впервые за 40 лет - в его центральном зале, Ротонде, куда сложно вместить более 1 000 человек. В Вашингтоне в преддверии церемонии приняты повышенные меры безопасности. Значительная часть центра города, прилегающая к Белому дому и Конгрессу, закрыта для движения автотранспорта. Капитолийский холм оцеплен, допуска туда уже несколько дней для широкой общественности нет.