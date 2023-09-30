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Брюссель и Кишинев подписали соглашение о статусе миссии ЕС в Молдове

Брюссель и Кишинев подписали соглашение о статусе миссии ЕС в Молдове Евросоюз и Молдова подписали документ о статусе европейской миссии в республике, основной задачей которой станет борьба с вмешательством извне и подготовка к вступлению в сообщество.
Другие страны
30 сентября 2023 г. 15:33
Брюссель и Кишинев подписали соглашение о статусе миссии ЕС в Молдове

Евросоюз и Молдова подписали документ о статусе европейской миссии в республике, основной задачей которой станет борьба с вмешательством извне и подготовка к вступлению в сообщество.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, документ скрепили своими подписями в Кишиневе верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель и министр внутренних дел страны Адриан Ефрос, церемонию транслировала внешнеполитическая служба союза.

"ЕС привержен поддержке устойчивости Молдовы к гибридным угрозам и вмешательству извне, особенно со стороны России. Я подписал сегодня с министром Ефросом соглашение о статусе нашей новой миссии партнерства с Молдовой, которое позволит ей начать работу в полном объеме", - сказал Боррель.

В ходе визита в Кишинев он также встретился с президентом Майей Санду, обсудив поддержку вступления Молдовы в ЕС.

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