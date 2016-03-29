Brussels Airlines теряют 5,6 млн. долларов в день из-за закрытия аэропорта

Баку. 29 марта. REPORT.AZ/ Закрытие международного аэропорта Брюсселя (аэропорта "Завентем"), в котором на прошлой неделе произошли два взрыва, обходится бельгийской национальной авиакомпании Brussels Airlines в 5,6 миллиона долларов ежедневно.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Рейтерс со ссылкой на представителя авиакомпании.

В первую очередь эту сумму составляют расходы на перенаправление пассажиропотока и убытки от непроданных билетов, сообщил представитель авиаперевозчика.

В качестве альтернативы используются региональные бельгийские аэропорты в городах Атнверпен и Льеж, но они обладают ограниченной возможностью приема пассажиров. Ранее сотрудник одной из авиакомпаний, обслуживающих столичный авиатерминал сообщил, что региональные аэропорты Бельгии приняли более 450 тысяч пассажиров.