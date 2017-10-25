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    Бросивший российские флаги в Трампа мужчина арестован - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

    Мужчине вменяет противоправное поведение

    Баку. 25 октября. REPORT.AZ/ Полиция арестовала активиста, бросившего российские флаги в президента США Дональда Трампа.

    Как передает Report, об этом сообщает ABC News.

    По сообщению телеканала, мужчине вменяет противоправное поведение. Правоохранители продолжают расследование инцидента.

    ***23:25

    Протестующий бросил в американского президента Дональда Трампа российские флаги, когда тот шёл на обед с республиканскими сенаторами на Капитолийском холме.

    Как передает Report, инцидент произошёл в здании конгресса США, когда Трамп и лидер республиканцев в сенате США Митч Макконнелл шли в обеденный зал.

    Протестующий начал бросать в сторону американского лидера российские флаги, сопровождая действия возгласом "Трамп - предатель!"

    Отмечается, что протестующим оказался Райан Клэйтон, который готовил провокацию с российскими флагами в феврале на конференции с участием Трампа.

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