Бросивший российские флаги в Трампа мужчина арестован - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Баку. 25 октября. REPORT.AZ/ Полиция арестовала активиста, бросившего российские флаги в президента США Дональда Трампа.

Как передает Report, об этом сообщает ABC News.

По сообщению телеканала, мужчине вменяет противоправное поведение. Правоохранители продолжают расследование инцидента.

***23:25

Протестующий бросил в американского президента Дональда Трампа российские флаги, когда тот шёл на обед с республиканскими сенаторами на Капитолийском холме.

Как передает Report, инцидент произошёл в здании конгресса США, когда Трамп и лидер республиканцев в сенате США Митч Макконнелл шли в обеденный зал.

Протестующий начал бросать в сторону американского лидера российские флаги, сопровождая действия возгласом "Трамп - предатель!"

Отмечается, что протестующим оказался Райан Клэйтон, который готовил провокацию с российскими флагами в феврале на конференции с участием Трампа.