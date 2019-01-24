Бронетехника въехала в район Каракаса, где днем приносил присягу Гуаидо

Баку. 24 января. REPORT.AZ/ Служащие Национальной гвардии сдерживают протестующих против режима президента Венесуэлы Николаса Мадуро, в район Каракаса (муниципалитет Чакао) въехала бронетехника.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает венесуэльский портал Nacional.

Именно в муниципалитете Чакао сегодня приносил присягу и брал на себя исполнение обязательств президента Хуан Гуаидо, полномочия которого признали США, Бразилия, Аргентина, Парагвай и ряд других стран.

Некоторое время назад закончилось выступление Николаса Мадуро перед своими сторонниками, в ходе которого он объявил себя конституционным президентом, а главу оппозиционного парламента назвал марионеткой США.