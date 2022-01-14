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Брижит Макрон заявила, что она не трансгендер

Брижит Макрон заявила, что она не трансгендер Супруга президента Франции Брижит Макрон заявила, что злоумышленники, распространившие ложные слухи о ее трансгендерности, изменили данные в ее генеалогическом древе в интернете, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.
Другие страны
14 января 2022 г. 14:25
Брижит Макрон заявила, что она не трансгендер

Супруга президента Франции Брижит Макрон заявила, что злоумышленники, распространившие ложные слухи о ее трансгендерности, изменили данные в ее генеалогическом древе в интернете, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Сначала я наблюдала за этим издалека, слышала, что говорят, прежде чем я поняла, что они изменили мое генеалогическое древо... И я вдруг оказалась моим братом. И тут речь идет о генеалогии моих родителей, и это недопустимо", - сказала Макрон в эфире радиостанции RTL France в ответ на просьбу прокомментировать слухи о том, что она мужчина.

Злоумышленники работали над изменением генеалогических данных первой леди на соответствующих сайтах, утверждая, что Брижит Макрон - это на самом деле ее брат.

"Если я ничего не сделаю, в то время как я уже четыре года веду борьбу с травлей, то мой голос так и не будет услышан. И мне скажут - вы ничего не делаете... Мне потребовалось 5,5 дней с адвокатом, чтобы удалить эту информацию", - рассказала супруга французского президента.

Ранее сообщалось, что Брижит Макрон подаст жалобу на распространителей слухов, утверждающих, что супруга президента Франции была мужчиной по имени Жан-Мишель Тронье (Тронье – девичья фамилия первой леди) и сменила пол.

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