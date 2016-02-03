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    British Airways возобновляет полеты в Иран с 14 июля

    Решение о возобновлении авиасообщения связано с отменой санкций ЕС в отношении Ирана в связи с его ядерной программой

    Баку. 3 февраля. REPORT.AZ/ Британская авиакомпания British Airways возобновляет прямые рейсы в Тегеран из Лондона с 14 июля. 

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенном пресс-релизе компании. 

    Рейсы будут выполняться шесть раз в неделю из лондонского аэропорта Хитроу. 

    Решение о возобновлении авиасообщения связано с отменой санкций ЕС в отношении Ирана в связи с его ядерной программой. 24 января стало известно, что Иран и США также ведут переговоры о возобновлении прямых авиарейсов между двумя странами.

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