British Airways сообщила о возобновлении полетов в Китай

Британский перевозчик British Airways сообщил о возобновлении полетов на материковый Китай с 23 апреля.

Британский перевозчик British Airways сообщил о возобновлении полетов на материковый Китай с 23 апреля.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщается в четверг в заявлении на официальном сайте компании.

"После двухлетнего перерыва British Airways объявила, что возобновит полеты между Великобританией и материковым Китаем. Сегодня поступили в продажу билеты на рейсы в Шанхай с 23 апреля и в Пекин с 3 июня", - говорится в сообщении.

British Airways начала полеты в Китай в 1980 году и продолжала их вплоть до начала пандемии, отмечается в заявлении.