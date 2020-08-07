О нас
Report Georgia

British Airways сокращает четверть сотрудников из-за пандемии

British Airways сокращает четверть сотрудников из-за пандемии Британская авиакомпания British Airwaysсокращает четверть сотрудников из-за пандемии заболевания, вызываемого новым коронавирусом.
Другие страны
7 августа 2020 г. 20:51
British Airways сокращает четверть сотрудников из-за пандемии

Британская авиакомпания British Airways сокращает четверть сотрудников из-за пандемии заболевания, вызываемого новым коронавирусом.

Как передает Report, в компании планируют в ближайшие дни уменьшить численность своего 42-тысячного штата на 10,7 тыс. человек.

British Airways в пятницу объявила о том, что достигла договоренности с шестью тысячами сотрудников, которые добровольно согласились на сокращение. В Unite ожидают, что сверх того компания уведомит о предстоящем увольнении еще более четырех тысяч человек.

В профсоюзе утверждают, что те сотрудники компании, которые сохранят свои места, будут проинформированы о необходимости перезаключить трудовые соглашения, согласившись на существенное уменьшение окладов, которое в некоторых случаях составит 50%. В самой компании, впрочем, заявляют, что речь не будет идти о столь существенном снижении зарплат, а многим из сокращенных сотрудников впоследствии будет предложено вернуться на работу.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Новости партнеров

Экслюзивные новости

Привлеченному к лечению COVID-19 врачу вынесен строгий выговор
Привлеченному к лечению COVID-19 врачу вынесен строгий выговор
5 августа 2020 г. 14:35
Исполнительную власть оштрафовали на 15 000 манатов
Исполнительную власть оштрафовали на 15 000 манатов
4 августа 2020 г. 14:57
Мустафа из фильма Дорожное происшествие: Готов отказаться от всего в Грузии и уехать в Азербайджан - ИНТЕРВЬЮ 
Мустафа из фильма "Дорожное происшествие": Готов отказаться от всего в Грузии и уехать в Азербайджан - ИНТЕРВЬЮ 
1 августа 2020 г. 14:45
Урош Матич: Моему брату объяснили значение слов на плакате - ИНТЕРВЬЮ
Урош Матич: Моему брату объяснили значение слов на плакате - ИНТЕРВЬЮ
1 августа 2020 г. 11:20
Депутатов Милли Меджлиса поздравили на Гурбан-байрамы деньгами
Депутатов Милли Меджлиса поздравили на Гурбан-байрамы деньгами
31 июля 2020 г. 13:41
Быть или не быть второй волне коронавируса этой осенью ? - ИНТЕРВЬЮ
Быть или не быть второй волне коронавируса этой осенью ? - ИНТЕРВЬЮ
30 июля 2020 г. 16:49
В этом году в Азербайджане не совершат праздничный намаз на Гурбан байрамы
В этом году в Азербайджане не совершат праздничный намаз на Гурбан байрамы
28 июля 2020 г. 15:06
Уволены два сотрудника Министерства культуры
Уволены два сотрудника Министерства культуры
24 июля 2020 г. 12:45
Эксперт о плюсах и минусах различных методов выявления коронавируса  
Эксперт о плюсах и минусах различных методов выявления коронавируса  
21 июля 2020 г. 16:51
В Бакметрополитене кадровые назначения
В "Бакметрополитене" кадровые назначения
21 июля 2020 г. 11:02

Последние новости

20:51
British Airways сокращает четверть сотрудников из-за пандемии Другие страны
20:35
В Джалилабаде столкнулись трактор и легковой автомобиль Происшествия
20:22
FIA удовлетворила протест Renault на болиды Racing Point  Индивидуальные
19:59
Указ президента о создании Азербайджанского инвестиционного холдинга Финансы
19:41
Президент Литвы самоизолируется Другие страны
19:21
ВидеоПервый этап совместных учений "TurAz Qartalı – 2020" продолжается Армия
19:02
США ввели санкции против ряда китайских граждан из-за Гонконга Другие страны
18:45
ФотоОдного из новорожденных младенцев продали в бакинском роддоме? Здоровье
18:30
Агентство продбезопасности выявило нарушения в 103 объектах Здоровье
18:21
Состоялся телефонный разговор между президентами Азербайджана и Сербии Внешняя политика
18:10
Футболист азербайджанского происхождения восстановил карьеру Футбол
18:00
В России добыли самый крупный цветной алмаз в истории страны Это интересно
17:49
Bloomberg: США намерены ввести санкции против главы администрации Гонконга Другие страны
17:42
В Египте обрушился пятиэтажный дом, есть погибшие Другие страны
17:37
Скончался актер из фильма "Ромео и Джульетта" Шоу-бизнес
Вся новостная лента