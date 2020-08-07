British Airways сокращает четверть сотрудников из-за пандемии

Британская авиакомпания British Airwaysсокращает четверть сотрудников из-за пандемии заболевания, вызываемого новым коронавирусом.

Британская авиакомпания British Airways сокращает четверть сотрудников из-за пандемии заболевания, вызываемого новым коронавирусом.

Как передает Report, в компании планируют в ближайшие дни уменьшить численность своего 42-тысячного штата на 10,7 тыс. человек.

British Airways в пятницу объявила о том, что достигла договоренности с шестью тысячами сотрудников, которые добровольно согласились на сокращение. В Unite ожидают, что сверх того компания уведомит о предстоящем увольнении еще более четырех тысяч человек.

В профсоюзе утверждают, что те сотрудники компании, которые сохранят свои места, будут проинформированы о необходимости перезаключить трудовые соглашения, согласившись на существенное уменьшение окладов, которое в некоторых случаях составит 50%. В самой компании, впрочем, заявляют, что речь не будет идти о столь существенном снижении зарплат, а многим из сокращенных сотрудников впоследствии будет предложено вернуться на работу.