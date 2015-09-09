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    Авиакомпания British Airways прокомментировала происшествие в аэропорту Лас-Вегаса

    Все пострадавшие после оказания медицинской помощи выписаны из больниц

    Баку. 9 сентября. REPORT.AZ/ Авиакомпания British Airways прокомментировала происшествие с возгоранием самолета в аэропорту Лас-Вегаса. 

    Как сообщили Report в British Airways, на борту самолета находилось 157 пассажиров, 8 из которых с незначительными травмами были доставлены в больницу.

    "Авиакомпания British Airways отправила несколько своих сотрудников в соответствующие больницы для оказания помощи потерпевшим. После оказания медицинской помощи все пострадавшие были выписаны из больниц", - отмечается в заявлении.

    Ранее СМИ сообщили о 14 пострадавших в результате возгорания пассажирского самолета Boeing 777 авиакомпании British Airways в аэропорту американского Лас-Вегаса. 

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