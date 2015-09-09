Авиакомпания British Airways прокомментировала происшествие в аэропорту Лас-Вегаса

Баку. 9 сентября. REPORT.AZ/ Авиакомпания British Airways прокомментировала происшествие с возгоранием самолета в аэропорту Лас-Вегаса.

Как сообщили Report в British Airways, на борту самолета находилось 157 пассажиров, 8 из которых с незначительными травмами были доставлены в больницу.

"Авиакомпания British Airways отправила несколько своих сотрудников в соответствующие больницы для оказания помощи потерпевшим. После оказания медицинской помощи все пострадавшие были выписаны из больниц", - отмечается в заявлении.

Ранее СМИ сообщили о 14 пострадавших в результате возгорания пассажирского самолета Boeing 777 авиакомпании British Airways в аэропорту американского Лас-Вегаса.