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British Airways отказался от полётов над Ормузским проливом

British Airways отказался от полётов над Ормузским проливом
© BBC

Крупнейший британский авиаперевозчик British Airways приостановил полеты над Ормузским проливом и Оманским заливом.

Как сообщает Report, об этом РИА Новости рассказал представитель авиакомпании.

Ранее Федеральное управление гражданской авиации (FAA) США выпустило экстренное уведомление, запрещающее американским авиакомпаниям полеты в воздушном пространстве Ирана над Ормузским проливом и Оманским заливом.

"Наша группа, отвечающая за безопасность, находится в постоянном контакте с властями по всему миру в рамках тщательной оценки рисков каждого маршрута, который мы выполняем", - сказала представитель BA.

Она добавила, что авиакомпания, следуя рекомендации FAA, использует сейчас альтернативные маршруты. 

Отметим, что нидерландская авиакомпания KLM также приостановили полеты над некоторыми районами Ирана.

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