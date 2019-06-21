British Airways отказался от полётов над Ормузским проливом

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Крупнейший британский авиаперевозчик British Airways приостановил полеты над Ормузским проливом и Оманским заливом.

Как сообщает Report, об этом РИА Новости рассказал представитель авиакомпании.

Ранее Федеральное управление гражданской авиации (FAA) США выпустило экстренное уведомление, запрещающее американским авиакомпаниям полеты в воздушном пространстве Ирана над Ормузским проливом и Оманским заливом.

"Наша группа, отвечающая за безопасность, находится в постоянном контакте с властями по всему миру в рамках тщательной оценки рисков каждого маршрута, который мы выполняем", - сказала представитель BA.

Она добавила, что авиакомпания, следуя рекомендации FAA, использует сейчас альтернативные маршруты.

Отметим, что нидерландская авиакомпания KLM также приостановили полеты над некоторыми районами Ирана.