British Airways и Lufthansa приостановили полёты в Каир

Авиакомпании British Airways и Lufthansa приняли решение приостановить полёты в Каир.

Как передаёт Report, об этом сообщает Financial Times со ссылкой на заявления компаний.

"Мы постоянно пересматриваем наши меры безопасности во всех наших аэропортах по всему миру и приостановили полёты в Каир на семь дней в качестве меры предосторожности с целью проведения дальнейшей оценки", - говорится в сообщении British Airways.

Как указали в немецкой авиакомпании, Lufthansa решила приостановить полёты по соображениям безопасности.

"Поскольку безопасность является для Lufthansa наивысшим приоритетом, авиакомпания сегодня временно приостановила полеты в Каир, пока проводится оценка ситуации", - сказал представитель компании.