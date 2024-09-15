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Британскому премьеру грозит расследование из-за нарушения правил декларирования расходов

Британскому премьеру грозит расследование из-за нарушения правил декларирования расходов Премьер-министру Великобритании Киру Стармеру грозит расследование из-за незаявленных покупок одежды его жене Виктории, что нарушает парламентские правила декларирования расходов.
Другие страны
15 сентября 2024 г. 06:22
Британскому премьеру грозит расследование из-за нарушения правил декларирования расходов

Премьер-министру Великобритании Киру Стармеру грозит расследование из-за незаявленных покупок одежды его жене Виктории, что нарушает парламентские правила декларирования расходов.

Как передает Report, об этом пишет газета Times.

"Премьер-министр не задекларировал факт того, что донор его партии покупал дорогостоящую одежду для его жены", — уточнили в публикации.

По информации газеты, речь идет о члене Палаты лордов Вахиде Алли, являющемся крупнейшим финансовым донором Стармера. За 2024 год он предоставил премьеру рабочие наряды, очки и часы на сумму более £18 тыс. ($23,6 тыс.).

В канцелярии Стармера не назвали изданию общую стоимость сделанных его жене подарков, а также период, в течение которого женщина их получала. Источник заявил изданию, что эти данные будут опубликованы позднее.

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