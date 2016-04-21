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    ​Британской королеве Елизавете исполняется 90 лет

    Она является самым долго правящим британским монархом в истории

    Баку. 21 апреля. REPORT.AZ/ Британской королеве Елизавете II сегодня исполняется 90 лет, сообщает Report со ссылкой на Би-би-си.

    Она находится на троне с 1952 года и является самым долго правящим британским монархом в истории.

    В честь юбилея королевы в Британии пройдут различные торжественные мероприятия, а сама Елизавета II, среди прочего, совершит прогулку в Виндзорском парке со своим 94-летним супругом принцем Филипом.

    После этого она зажжет маяк - первый из более чем 1000 маяков в Британии и за рубежом, которые загорятся в честь юбилея монарха.

    Как сообщает британская пресса, вечер четверга Елизавета II намерена провести в кругу семьи.

    Основные торжества по случаю 90-летия королевы состоятся, по обыкновению, в июне, когда Елизавета II отмечает свой так называемый официальный день рождения.

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