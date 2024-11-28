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Британского премьера пригласят на встречу лидеров ЕС впервые после Brexit

Британского премьера пригласят на встречу лидеров ЕС впервые после Brexit Премьер-министр Великобритании Кир Стармер будет приглашен на неформальную встречу лидеров стран Евросоюза в феврале следующего года. Он станет первым главой британского правительства, который посетит такого рода мероприятие после Brexit.
Другие страны
28 ноября 2024 г. 17:41
Британского премьера пригласят на встречу лидеров ЕС впервые после Brexit

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер будет приглашен на неформальную встречу лидеров стран Евросоюза в феврале следующего года. Он станет первым главой британского правительства, который посетит такого рода мероприятие после Brexit.

Как передает Report, об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на европейских чиновников.

"Кира Стармера пригласят встретиться с лидерами стран ЕС для обсуждения европейской безопасности, поскольку Брюссель стремится к более тесным связям с Великобританией… Ни один британский премьер не посещал подобное мероприятие, после того как страна покинула блок в 2020 году", - говорится в статье.

Отмечается, что лидеры стран ЕС обсудят вопрос безопасности.

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Версия на английском языке Starmer set to make history as first British PM at EU Summit since Brexit

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