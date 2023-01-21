Британского премьера оштрафовали за непристегнутый ремень безопасности

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Премьер-министру Великобритании Риши Сунаку выписали штраф за то, что он ехал на пассажирском сиденье, не пристегнув ремень безопасности.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении, распространенном полицией графства Ланкашир, расположенного на северо-западе Англии.

"После появления в социальных сетях видео, показывающего, как человек не использует ремень безопасности, будучи пассажиром находящейся в движении машины в Ланкашире, мы сегодня, в пятницу 20 января, направили 42-летнему мужчине из Лондона условное предложение оплаты штрафа", - сказано в сообщении.

Такая формулировка означает, что лицо, которому выписан штраф, может или оспорить его, или, признав вину, оплатить штраф, после чего инцидент будет исчерпан. Имя человека по традиции не приводится, однако все данные указывают на то, что речь идет именно о главе правительства.

Напомним, что накануне Сунак во время посещения Ланкашира записал для соцсетей видеоролик, объявляя об увеличении инвестиций в экономику региона. На видео он появляется не пристегнутым на заднем сиденье автомобиля во время движения.

Позже представитель главы правительства принес от его имени извинения.

"Это было одноразовое ошибочное решение. Премьер-министр отстегнул ремень безопасности, чтобы записать небольшое видеосообщение. Он полностью признает, что это было ошибкой, и приносит за нее свои извинения", - заявил он.