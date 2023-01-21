О нас

Британского премьера оштрафовали за непристегнутый ремень безопасности

Британского премьера оштрафовали за непристегнутый ремень безопасности Вооруженные силы Германии 23 января приступят к переброске первых двух из трех обещанных американских систем противоракетной обороны (ПРО) Patriot в Польшу.
Другие страны
21 января 2023 г. 00:06
Британского премьера оштрафовали за непристегнутый ремень безопасности

Премьер-министру Великобритании Риши Сунаку выписали штраф за то, что он ехал на пассажирском сиденье, не пристегнув ремень безопасности.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении, распространенном полицией графства Ланкашир, расположенного на северо-западе Англии.

"После появления в социальных сетях видео, показывающего, как человек не использует ремень безопасности, будучи пассажиром находящейся в движении машины в Ланкашире, мы сегодня, в пятницу 20 января, направили 42-летнему мужчине из Лондона условное предложение оплаты штрафа", - сказано в сообщении.

Такая формулировка означает, что лицо, которому выписан штраф, может или оспорить его, или, признав вину, оплатить штраф, после чего инцидент будет исчерпан. Имя человека по традиции не приводится, однако все данные указывают на то, что речь идет именно о главе правительства.

Напомним, что накануне Сунак во время посещения Ланкашира записал для соцсетей видеоролик, объявляя об увеличении инвестиций в экономику региона. На видео он появляется не пристегнутым на заднем сиденье автомобиля во время движения.

Позже представитель главы правительства принес от его имени извинения.

"Это было одноразовое ошибочное решение. Премьер-министр отстегнул ремень безопасности, чтобы записать небольшое видеосообщение. Он полностью признает, что это было ошибкой, и приносит за нее свои извинения", - заявил он.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Другие новости из категории

Португалия передаст Украине бронетранспортеры М-113
Португалия передаст Украине бронетранспортеры М-113
21 января 2023 г. 00:41
Германия начинает переброску систем Patriot в Польшу
Германия начинает переброску систем Patriot в Польшу
20 января 2023 г. 23:38
СМИ: В Буркина-Фасо требуют вывода французских войск
СМИ: В Буркина-Фасо требуют вывода французских войск
20 января 2023 г. 23:17
США признали ЧВК Вагнер транснациональной преступной организацией
США признали ЧВК "Вагнер" транснациональной преступной организацией
20 января 2023 г. 23:09
В Нигерии десятки человек умерли из-за вспышки дифтерии
В Нигерии десятки человек умерли из-за вспышки дифтерии
20 января 2023 г. 22:51
Турция предупредила Швецию в связи с намеченной акцией РРК
Турция предупредила Швецию в связи с намеченной акцией РРК
20 января 2023 г. 22:35
Пентагон: Запад не намерен замедлять темпы оказания военной помощи Киеву
Пентагон: Запад не намерен замедлять темпы оказания военной помощи Киеву
20 января 2023 г. 21:35
Число погибших при сходе лавины в Китае достигло 28
Число погибших при сходе лавины в Китае достигло 28
20 января 2023 г. 20:50
В Хорватии подтвердили пропажу яхты Irina VU
В Хорватии подтвердили пропажу яхты Irina VU
20 января 2023 г. 17:59
ЕС уже выделил военную помощь Украине на 10 млрд евро
ЕС уже выделил военную помощь Украине на 10 млрд евро
20 января 2023 г. 17:42

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi