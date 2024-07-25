Британского посла вызвали в МИД Ирана

Министерство иностранных дел Ирана вызвало посла Великобритании в Тегеране Саймона Шерклиффа в связи с решением Лондона выдать властям США иранского гражданина, обвиняемого в обходе американских санкций.

Министерство иностранных дел Ирана вызвало посла Великобритании в Тегеране Саймона Шерклиффа в связи с решением Лондона выдать властям США иранского гражданина, обвиняемого в обходе американских санкций.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства.

"Генеральный директор консульского отдела МИД выразил решительный протест Исламской Республики Иран в связи с незаконным задержанием и экстрадицией иранского гражданина в США", - отмечается в заявлении.

После получения информации о задержании иранца "МИД пытался [договориться] о его освобождении по дипломатическим каналам в Тегеране и Лондоне, усилия по его освобождению продолжаются", - добавило министерство.

23 июля Министерство юстиции США сообщило, что 22 июля перед федеральным судом Северного округа штата Иллинойс предстал 53-летний иранский гражданин Сейед Хаджи Ага Мусаи. Он был задержан в Великобритании по запросу Интерпола в январе 2023 года и экстрадирован в США. Мусаи обвиняется в нарушении нескольких статей американского законодательства, в том числе "в многолетнем сговоре с целью переправки через третьи страны в Иран в обход экспортных ограничений США передовых американских радиоизмерительных технологий". Иранцу в случае признания виновным грозит 55 лет тюрьмы