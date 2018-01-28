Британского министра после слов о России обвинили в разглашении гостайны

Баку. 28 января. REPORT.AZ/ Руководство британской спецслужбы Центр правительственной связи (GCHQ) обвинило министра обороны Великобритании Гэвина Уильямсона в разглашении секретных данных.

Как передает Report со ссылкой на РБК, об этом со ссылкой на неназванные источники сообщают британские газеты The Independent и Daily Mail.

«В ярость» представителей GCHQ, по их данным, привели слова главы ведомства о том, что Россия «может напасть» на объекты энергоснабжения Великобритании, что впоследствии, по оценкам Уильямсона, должно привести к «тысячам и тысячам» смертей.

Об этом Уильямсон на прошлой неделе заявил в интервью газете The Telegraph. «Действия России не ограничиваются восточными границами Европы — эта угроза для британских инфраструктурных объектов также является серьезной и реальной», — отмечал тогда министр.