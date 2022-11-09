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Британского короля Карла III забросали яйцами в Йорке

Британского короля Карла III забросали яйцами в Йорке Задержан мужчина, который забросал яйцами короля Великобритании Карла III и королеву-консорта Камиллу, когда они посещали город Йорк.
Другие страны
9 ноября 2022 г. 16:56
Британского короля Карла III забросали яйцами в Йорке

Задержан мужчина, который забросал яйцами короля Великобритании Карла III и королеву-консорта Камиллу, когда они посещали город Йорк.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал GB News.

Король Карл III прибыл со своей супругой в Йорк для участия в ряде мероприятий, в том числе они должны присутствовать на открытии памятника покойной королеве Елизавете II - первого памятника после ее смерти.

Во время прогулки по городу неизвестный с криком, что Британия "была построена на крови рабов", бросил три яйца в монарха. Одно из яиц упало возле ног Карла III.

Полиция уже задержала нарушителя. Инцидент никак не повлиял на планы короля и его жены.

Напомним, Елизавета II умерла 8 сентября в шотландском замке Балморал. Похоронили ее 19 сентября в часовне Георга VI на территории Виндзорского замка рядом с ее мужем, отцом и матерью.

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