Британского депутата выгнали из правящей партии за сравнение вакцин с Холокостом

Британский депутат-консерватор Эндрю Бриджен был лишен членства в правящей Консервативной партии после распространения дезинформации о вакцине против COVID-19 в своем Twitter.

Британский депутат-консерватор Эндрю Бриджен был лишен членства в правящей Консервативной партии после распространения дезинформации о вакцине против COVID-19 в своем Twitter.

Как передает Report, об этом пишет Politico.

По информации издания, парламентарий разместил в соцсети ссылку на статью о вакцинах, в которой их называли "самым большим преступлением против человечества со времен Холокоста".

Как отмечается, публикация вызвала отклик со стороны консерватора Саймона Харта, который отвечает за обеспечение дисциплины в правящей партии Великобритании. Он раскритиковал твит Бриджена и лишил его членства в партии на время расследования.

"Дезинформация о вакцине причиняет вред и стоит жизней. Я немедленно лишаю членства в партии Эндрю Бриджена до официального расследования", - подчеркнул Харт.