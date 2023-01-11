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Британского депутата выгнали из правящей партии за сравнение вакцин с Холокостом

Британского депутата выгнали из правящей партии за сравнение вакцин с Холокостом Британский депутат-консерватор Эндрю Бриджен был лишен членства в правящей Консервативной партии после распространения дезинформации о вакцине против COVID-19 в своем Twitter.
Другие страны
11 января 2023 г. 17:35
Британского депутата выгнали из правящей партии за сравнение вакцин с Холокостом

Британский депутат-консерватор Эндрю Бриджен был лишен членства в правящей Консервативной партии после распространения дезинформации о вакцине против COVID-19 в своем Twitter.

Как передает Report, об этом пишет Politico.

По информации издания, парламентарий разместил в соцсети ссылку на статью о вакцинах, в которой их называли "самым большим преступлением против человечества со времен Холокоста".

Как отмечается, публикация вызвала отклик со стороны консерватора Саймона Харта, который отвечает за обеспечение дисциплины в правящей партии Великобритании. Он раскритиковал твит Бриджена и лишил его членства в партии на время расследования.

"Дезинформация о вакцине причиняет вред и стоит жизней. Я немедленно лишаю членства в партии Эндрю Бриджена до официального расследования", - подчеркнул Харт.

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Версия на английском языке British MP loses whip after comparing COVID-19 vaccine to Holocaust

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