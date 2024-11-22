Британское правительство готово арестовать Нетаньяху и Галанта

Великобритания уважает независимость Международного уголовного суда (МУС).

Великобритания уважает независимость Международного уголовного суда (МУС).

Как передает Report со ссылкой на агентство Reuters, об этом заявил представитель премьер-министра Соединенного Королевства Кира Стармера, комментируя решение МУС выдать ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и экс-главы Минобороны Йоава Галанта, обвиняемых в преступлениях против человечности.

"Мы уважаем независимость МУС, основного международного института по расследованию и уголовному преследованию [виновных в совершении] наиболее серьезных преступлений, вызывающих международную обеспокоенность", - отметил представитель главы британского правительства.

При этом он добавил, что "нет никакого морального эквивалента" между Израилем и демократией с одной стороны и ХАМАС и ливанской "Хезболлах", "которые являются террористическими организациями", с другой.