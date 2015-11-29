Британское правительство еще не получило одобрения парламентом ударов по Сирии

Баку. 29 ноября. REPORT.AZ/ Правительство Великобритании еще не заручилось достаточным числом голосов депутатов палаты общин для санкционирования парламентом бомбардировок позиций боевиков международной террористической организации "ИГИЛ" в Сирии. Об этом заявил министр обороны Великобритании Майкл Фэллон в интервью британской телерадиовещательной корпорации "Би-би-си".

Отвечая на вопрос о том, обладает ли правительство тори необходимой поддержкой депутатов нижней палаты в этом вопросе, глава военного ведомства ответил: "Еще нет, мы работаем над этим, и нам необходимо продолжать эту работу".

Фэллон также заявил, что кабинету министров во главе с Дэвидом Кэмероном хотелось бы, чтобы голосование состоялось в течение наступающей недели, однако для этого правительству необходимо проделать дополнительную работу.

В субботу газета DailyTelegraph сообщила, что Кэмерон якобы уже заручился необходимым большинством в палате общин для того, чтобы парламент расширил мандат на право нанесения авиаударов по позициям ИГ на территории Сирии (в отношении Ирака этот мандат имеется), и что бомбардировки готова поддержать половина парламентариев от оппозиционной Лейбористской партии. Однако последние слова Фэллона ставят эту информацию под сомнение, как, впрочем, и любые другие спекуляции британских СМИ в отношении предполагаемой даты голосования по этой теме в палате общин. Так, в частности, сегодняшняя газета Observer не исключила, что голосование по бомбардировкам Сирии состоится уже в среду. Такой же информацией располагает и британский спутниковый телеканал Sky News, отмечает Report со ссылкой на ТАСС.